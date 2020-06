Team, Spielweise, Trainer, Stadt: Für Patrik Schick passt bei RB Leipzig alles

Leipzig. Er ist in der goldenen Stadt Prag geboren, hat in der ewigen Stadt Rom Fußball gespielt und ist seit September in der laut RB-Stadionsprecher Tim Thoelke "schönsten Stadt der Welt" wahlbeheimatet. RB-Leihspieler Patrik Schick (24/22 Länderspiele) über einen Dauer-Wohnsitz in Leipzig, den harten Weg zur Vor-Corona-Fitness, die tschechischen Fußball-Legenden Antonín Panenka und Tomáš Rosický, das Golden Goal von Oliver Bierhoff anno 1996 und das Sonnabend-Heimspiel gegen den SC Paderborn (15.30 Uhr).

Laut Wikipedia sind Sie 1,86 Meter groß und wiegen zarte 73 Kilo. Essen Sie zu wenig, Herr Schick? Die Größe stimmt, aber 73 Kilo hatte ich mit 14 oder 15. Jetzt sind es schon ein paar mehr. (lacht)

Neun Tore in 18 Bundesligaspielen, dazu zwei Assists. Zufrieden? Es geht immer mehr, aber nach meinen anfänglichen Knöchel-Problemen bin ich in Schwung gekommen und nicht unzufrieden.

Den besten Patrik Schick haben die RB-Fans demnach noch nicht gesehen? Noch nicht ganz. Aber ich arbeite jeden Tag daran, dass sie ihn möglichst schnell sehen.

Wie sehr hat Ihnen die Corona-Pause formtechnisch zugesetzt? Ich war vor der Corona-Pause körperlich sehr gut drauf. Durch die angepasste Trainingssteuerung muss man sich diese Form wieder erarbeiten.

Das geht den Menschen wie den Leuten so. Absolut. Ich bin froh, dass wir überhaupt wieder unserem Beruf nachgehen können. Dass es mit Fans natürlich noch mehr Spaß machen würde, muss ich ihnen nicht erzählen.

Sie haben in Paderborn im November ihr erstes Bundesligator für RB geschossen. Zuspiel von Timo Werner, Ballan- und Mitnahme, Drehung, Lupfer, drin das Ding. Ein Tor als Gesamtkunstwerk. Ja, mir gefällt es auch immer noch. Es war ein besonderer Moment. Mein erster Starteinsatz, das frühe und wichtige 1:0. Wenn man neu zu einem Verein kommt, will man sofort zeigen, was man kann. Bei mir hat es wegen einer Verletzung dann etwas länger gedauert.

Am Sonnabend geht es wieder gegen Paderborn. Ihr habt 4:2 in Köln gewonnen, Paderborn hat 1:6 gegen Dortmund verloren. Die Gesprächsgrundlage ist klar. In Paderborn stand es zur Halbzeit 0:0, die können schon auch verteidigen. Und sie haben schnelle Stürmer, sind immer mutig. Dass wir die drei Punkte wollen und brauchen ist klar. Die Champions League ist unser Ziel. Und das werden wir nur erreichen, wenn wir alles, was in uns drin ist, auf den Platz bringen. Qualität und Mentalität. Wir glauben an uns und könnten immer noch die beste Saison der noch jungen Vereinsgeschichte spielen.

Wer war und ist wichtig für Ihre Karriere? Meine Familie und meine Freundin Hana. Wir sind seit sechs Jahren zusammen, sie hat alles hautnah erlebt, auch die weniger erfolgreichen Zeiten.

Wann sagt AS Rom "Si!" zu einem Schick-Wechsel zu RB? Ich bin da der falsche Ansprechpartner, das ist Sache der Vereine (bzw. der Ablösesumme; Red.). Ich habe mehrfach gesagt, dass ich gerne in Leipzig bleiben würde. Die Mannschaft, unsere Spielweise, der Trainer, die Stadt - da passt alles.

Als Sie sechs Monate alt waren, hat Oliver Bierhoff im 96er EM-Finale gegen Tschechien ein Golden Goal geschossen. Ich habe das irgendwann als kleiner Bub im Fernsehen gesehen. Der Schuss war nicht unhaltbar.

Er ist Petr Kouba durch die Hände gerutscht. Ist er. (lacht)

Ihr Landsmann Antonín Panenka hat die Tschechoslowakei 1976 gegen Deutschland zum Europameister gelupft. Mit einem „La-Panenka“, einem schwejkschen Elfer. Technisch wäre das für Sie kein Problem, oder? Im Training habe ich das schon mal gemacht, aber noch nie im Ernstfall. Wenn der Torwart stehen bleibt, fängt er den Ball und dann sieht man als Schütze nicht gut aus. Ich kenne Antonín Panenka aus gemeinsamer Zeit und vielen Gesprächen bei Bohemians Prag. Ein toller Mann, eine lebende Legende.

Wer führt Ihre persönliche Heimat-Bestenliste an? Der Talentierteste war für mich Tomáš Rosický. Unfassbar gut, was er am Ball konnte, Weltklasse. Ohne Verletzungen hätte er eine noch größere Karriere haben können.