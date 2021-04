Patrick Twumasi im Schaufenster: Zeit bei Hannover 96 im Sommer wohl schon vorbei

„Nie wieder“ will 96-Chef Martin Kind so viel Geld für einen Spieler ausgeben, das hat er oft genug betont. Die knapp 800.000 Euro, die für Twumasi an Ablöse an den spanischen Erstligisten Deportivo Alaves gezahlt wurden, sind allerdings auch der Rekordpreis der Saison. Kein 96-Spieler ist teurer gewesen, keiner enttäuscht mehr als der Königstransfer.

Und jetzt ist die Frage – wie wird 96 den Flop wieder los? Das ist der Plan, der intern feststeht. Trotz Vertrags bis Juni 2023 soll Twumasi abgegeben werden. Allerdings möglichst kostenneutral: „Abfindungen zahlen wir nicht mehr“, hat Kind festgelegt. Auf Ablöse darf 96 allerdings nicht hoffen. Vor dieser Saison flossen 1,5 Millionen an Abfindung auf die Konten von Marvin Bakalorz, Edgar Prib und Felipe. Am Gehalt von Ron-Robert Zieler beteiligt sich 96 auch.

Um einen Markt für Twumasi zu schaffen, stellt Trainer Kenan Kocak ihn ins Schaufenster und lässt ihn spielen. Wie zuletzt auch beim 3:3 gegen den HSV. Das Problem dabei: Wenn’s darum geht, Ergebnisse zu erzielen und zu gewinnen, dürfte Kocak ihn nicht aufstellen. Ginge es nur nach Leistung, wäre Twumasi raus. Er war an allen drei Gegentoren beteiligt – jeweiliger Grund: unterlassene Hilfeleistung.

Twumasi stets bemüht

Kocak schätzte die Leistung so ein: „Er hat alles gegeben, mehr kann er nicht machen.“ Die nette Formulierung kennt man aus Zeugnissen: Er hat sich stets bemüht, aber es reicht halt nicht. „Bei Lauf- und Passwegen muss er effektiver werden“, meint Kocak noch.

Die interne Einschätzung steht fest: Twumasi versteht das Spiel nicht, läuft hilflos umher, hat nie gelernt, was in der 2. Liga gefordert ist. Laufintensives Spiel, auf Zweikämpfe ausgerichtet. Und darauf, mitzuarbeiten, einander auszuhelfen. Mike Frantz hat es im SPORTBUZZER mal freundlich so ausgedrückt. „Patrick war zuletzt in der Türkei, davor in Spanien. Der Fußball ist da anders als bei uns.“