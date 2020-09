Er war schon beim Medizincheck: Patrick Twumasi wechselt zu Hannover 96

Anzeige

Der Umbruch bei Hannover 96 schreitet weiter voran. Mit Patrick Twumasi haben die Roten Neuzugang offenbar Nummer neun verpflichtet. Der Offensivspieler kommt von Deportivo Alaves, war zuletzt aber an den FK Gaziantep in die türkische Süper Lig ausgeliehen. Dort erzielte er in 26 Einsätzen sechs Tore. Am Donnerstagabend postete Twumasi auf Instagram ein Bild vom bestandenen Medizincheck. Im Hintergrund ist zu erkennen, dass es sich um die gleichen Räumlichkeiten handelt, in denen auch die anderen 96-Neuzugänge wie Baris Basdas oder Sei Muroya ihre ärztliche Überprüfung absolviert hatten. Vollzug ist noch am Freitag zu erwarten, 96 soll rund 800.000 Euro für den 26-Jährigen an Alaves überweisen.

Champions League mit FC Astana gespielt In seiner Fußballkarriere hat der Twumasi schon so einige Vereine und Länder gesehen: In acht Jahren Profifußball spielte der 26-Jährige bereits in fünf verschiedenen ersten Ligen, vor allem in Osteuropa. Seine mit Abstand längste Zeit verbrachte der Ghanaer beim FC Astana in Kasachstan. Dort spielte er mit Unterbrechungen insgesamt viereinhalb Jahre - und das durchaus erfolgreich.

Zu- und Abgänge: Das sind die Sommertransfers von Hannover 96 (Saison 2020/21) Zugänge: Niklas Hult (ablösefrei, vereinslos, zuletzt beim griechischen Erstligisten AEK Athen) ©