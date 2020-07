Nach Schock-Moment bei Pleite gegen ManUnited: Palace-Profi van Aanholt gibt Entwarnung

Für Crystal Palace war es ohnehin schon kein guter Abend. Doch die 0:2-Pleite gegen Manchester United am Donnerstagabend wurde aus negativer Sicht noch gekrönt von einer beunruhigenden Szene unter Beteiligung von Verteidiger Patrick van Aanholt. Der Holländer landete in der Schlussphase in der Entstehung des 0:2 nach einem Zweikampf unglücklich auf dem Boden. Dort blieb er minutenlang liegen, wurde mit Sauerstoff beatmet und musste letztlich sogar vom Platz getragen werden.