Patrick Weihrauch verstärkt Dynamo Dresdens Mittelfeld

Dresden. Die Runderneuerung des Kaders von Dynamo Dresden schreitet weiter voran. Nachdem am Vortag Jonathan Meier und Julius Kade unter Vertrag genommen wurden, verkündeten die Schwarz-Gelben am Freitagnachmittag zunächst die Verpflichtung von Christoph Daferner und nur eine halbe Stunde später bereits den zwölften Neuzugang in diesem Sommer: Patrick Weihrauch verstärkt das offensive Mittelfeld der Sportgemeinschaft. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei von Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld an die Elbe. In Dresden übernimmt er die Rückennummer 10 von Marco Terrazzino.