Patrick Wojcicki vor Heimspiel: Ausscheidungskampf wohl im CongressPark

Schon bald kann Patrick Wojcicki voraussichtlich den nächsten Schritt in Richtung WM-Fight machen: Sein IBF-Eliminator-Kampf gegen den Kanadier Patrice Volny soll am 14. November stattfinden - und zwar voraussichtlich im Wolfsburger CongressPark!

Als Gegner für den IBF-Ausscheidungskampf steht Volny bereits eine Weile fest, am 14. November soll der Fight nun voraussichtlich im CongressPark steigen. "Ein Heimspiel wäre definitiv etwas besonderes", freut sich der "Wolf". Denn: "In Wolfsburg habe ich bisher immer erfolgreich geboxt, und vor Freunden und Familie ist es immer schöner, in den Ring zu steigen." Unter anderem schlug er hier im April 2019 den Argentinier Marcelo Fabian Caceres.