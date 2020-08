Bericht: Einigkeit zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen für Transfer von Patrik Schick - Ablöse soll feststehen

Noch immer fehlt eine offizielle Bestätigung - doch wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport am Montag berichtet, ist der Transfer von Patrik Schick zu Bayer Leverkusen bereits in trockenen Tüchern. Demnach wechselt der 24 Jahre alte Tscheche von der AS Rom zur Werkself. Damit bleibt der Angreifer der Bundesliga auch in der kommenden Saison erhalten. In der vergangenen Saison hatte Schick leihweise bei RB Leipzig gespielt.