Schick so gut wie Lewandowski und Haaland? Weltklasse-Ansage von Leverkusen-Boss Völler

Für Rudi Völler gehört Bayer Leverkusens Top-Torjäger Patrik Schick schon jetzt in die "Kategorie Weltklasse". Der Tscheche, der an diesem Montag seinen 26. Geburtstag feiert, müsse es noch bestätigen, "aber das wird er", sagte Völler dem Kicker. Der Bayer-Geschäftsführer betonte: "Wir sind heilfroh, dass wir bei ihm so hartnäckig waren. Wir waren ja schon vorher an ihm interessiert."

Schick wechselte im September 2020 zur Werkself. Zuvor hatte er bereits Bundesliga-Luft geschnuppert, als er im Vorjahr von der AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war. Leverkusen bezahlte dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro an den Klub aus der Serie A. Die Investition sollte sich lohnen: In der laufenden Saison erzielte der Tscheche bereits 18 Treffer in der Bundesliga. Damit liegt er auf Rang zwei der Torschützenliste, lediglich der mittlerweile zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern traf häufiger (23). Borussia Dortmunds Top-Torjäger Erling Haaland kommt auf 16 Treffer.