Schick als Haaland-Nachfolger zum BVB? Seoane: "Einen großen nächsten Schritt sähe ich darin für ihn nicht"

In der Diskussion um einen möglichen Abgang von Erling Haaland bei Borussia Dortmund und potenzielle Nachfolger für den Torjäger fiel auch wiederholt der Name Patrik Schick. Logisch: Der Stürmer von Bayer Leverkusen ist in Top-Form, hat in der laufenden Saison bereits 18 Tore erzielt - zwei mehr als Haaland.

Anzeige