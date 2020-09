Bericht: Transfer vor Abschluss - Patrik Schick zum Medizincheck bei Bayer Leverkusen

Der Transfer von Patrik Schick zu Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor dem Abschluss. Wie die Bild berichtet, traf der Stürmer am Dienstagmorgen zum Medizincheck bei der Werkself ein. Sollte der tschechische Nationalstürmer diesen ohne Probleme überstehen, soll er im Laufe des Tages einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen und am Mittwoch erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen. Als Ablöse wird Leverkusen dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro an die AS Rom überweisen.