Der Einzelkämpfer: Auf Patrik Schick ruhen alle tschechischen Hoffnungen gegen Holland

Auf der einen Seite Stars wie Memphis Depay, Frenkie de Jong und Georginio Wijnaldum - und auf der anderen? Bei der tschechischen Nationalmannschaft hat sich in der EM-Vorrunde vor allem ein Spieler ins europäische Scheinwerferlicht gespielt: Patrik Schick. Beim EM-Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Budapest gegen Holland kommt es vor allem auf den Stürmer an. Der Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen (36 Saisonspiele, 13 Tore) ist sozusagen ein Einzelkämpfer im Team von Trainer Jaroslav Silhavy. Schick erzielte alle drei Treffer für die Tschechen, die sich als Dritter der Gruppe D hinter Kroatien und England für das Achtelfinale qualifizierten - und wurde danach von allen Seiten, sogar dem gegnerischen Coach, gelobt. Anzeige

Denn Schick zeichnen bei dieser EM gleich mehrere Szenen aus: Unvergessen das Traumtor des 25-Jährigen aus rund 50 Metern zum EM-Auftakt gegen Schottland (2:0). "Er hat vielleicht das schönste Tor während des Turniers erzielt. Ich glaube nicht, dass das irgendwer noch schlagen wird", sagte der niederländische Chefcoach Frank de Boer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und war generell voll des Lobes. Im gleichen Atemzug bezeichnete er Schick als "Weltklassestürmer".

Schick in der Bundesliga noch schwach Ein Prädikat, das ihm bisher in seiner Karriere nicht viele Beobachter verliehen haben. Schick stammt aus der Jugend von Sparta Prag und wechselte im Sommer 2016 zum Serie-A-Klub Sampdoria Genua. Zwei Jahre später verpflichtete die AS Rom den Torjäger für stattliche 42 Millionen Euro, wo er mit nur fünf Treffern in 46 Einsätzen nicht überzeugen konnte. Schließlich fand Schick sein Zuhause in der Bundesliga. In der Saison 2019/20 spielte der tschechische Nationalstürmer bei RB Leipzig. Die Sachsen, für die der Angreifer zehn Tore in 22 Bundesliga-Einsätzen erzielte, hatten sich mit einer festen Verpflichtung beschäftigt, aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen aber letztendlich abgewunken - stattdessen verpflichtete Liga-Rivale Bayer Leverkusen den Tschechen für 26,5 Millionen Euro. Besondere Akzente setzen konnte er bisher aber nicht.





Schick wie Baros oder Koller Stattdessen glänzt Schick nun bei der EM - auch als Mentalitäts-Spieler. Beim 1:1 gegen Kroatien im zweiten Gruppenspiel war der Leverkusener im Strafraum-Luftduell vom Ellbogen von Kroatiens Abwehrchef Dejan Lovren getroffen worden und anschließend blutend liegen geblieben - doch mit blutiger Nase verwandelte er einen Strafstoß und legte damit den Grundstein für den Achtelfinal-Einzug. Das hinterließ auch bei tschechischen Legenden Eindruck: "Zum ersten Mal seit den Zeiten eines Milan Baros oder Jan Koller haben wir in ihm einen Stürmer von europäischem Format", meinte etwa der frühere Frankfurter Karel Rada, Vize-Europameister von 1996, über Schick.