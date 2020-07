Patrik Schick und Yussuf Poulsen steigen bei RB Leipzig ins Training ein

Leipzig. Die Stürmer Patrik Schick und Yussuf Poulsen sind ins Mannschaftstraining bei RB Leipzig eingestiegen. Während die tschechische Leihgabe vom AS Rom zuletzt Rückenprobleme beklagte, befand sich der Däne Poulsen nach einer Sprunggelenkoperation noch im Aufbautraining. Nur einige Übungen am Freitag konnte Marcel Sabitzer mitmachen, der eine Innenbanddehnung am Knie auskurieren muss.