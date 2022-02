Diagnose da: Bayer Leverkusen in den kommenden Wochen ohne Patrik Schick

Bayer Leverkusen muss im Kampf um die Qualifikation für die Champions League vorerst ohne Top-Stürmer Patrik Schick auskommen. Wie der Klub am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, hat sich der tschechische Nationalspieler beim 2:3 am vergangenen Freitag bei Mainz 05 einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und wird folglich "einige Wochen" nicht zur Verfügung stehen. Der Ausfall des Torjägers ist für Bayer ein harter Schlag. In 20 Bundesliga-Einsätzen erzielte Schick in dieser Saison 20 Treffer und entwickelte sich neben Robert Lewandowski vom FC Bayern und BVB-Star Erling Haaland zum dritten herausregenden Angreifer der Spielklasse.

