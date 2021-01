Patzer verboten bei der Aufholjagd: Holt 96 gegen St. Pauli den dritten Sieg in Folge?

„Der Trend stimmt“, da kann man dem 96-Trainer nur zu­stim­men. Zwei Siege in Folge, dieses Kunststück ist sogar einmalig für 96 in dieser Saison. Kenan Ko­caks Mannschaft hat das erstmals mit dem 2:1 am vergangenen Sonntag in Darmstadt geschafft – nach dem 4:0 gegen Sandhausen. Wenn am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) St. Pauli in Hannover aufkreuzt, kann es aber auch keine zwei Meinungen ge­ben: Der Sieg-Hattrick ist Pflicht, wenn die zarten Aufstiegsträume nicht gleich wieder platzen sollen.

Die sechs Doppelpackpunkte zum Start ins Jahr haben 96 schon geliftet. Platz sechs ist jetzt das Basiscamp für die erhoffte Aufholjagd. Von dort sind es nur noch sechs Punkte bis zu einem direkten Aufstiegsplatz. Nur Düsseldorf, Greuther Fürth, Kiel, Bochum und der HSV standen vor dem Spieltag über 96. Drei der fünf Teams hat Hannover auch schon besiegt (Düsseldorf, Bochum und den HSV), gegen Fürth und Kiel gab’s Niederlagen.