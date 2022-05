Patzer vor Frankfurt-Duell: West Ham verliert gegen Arsenal und muss um Europacup-Platz zittern

Gute Nachricht für alle Fans von Eintracht Frankfurt: West Ham United hat vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die Hessen kein zusätzliches Selbstvertrauen in der Liga getankt. Die Mannschaft von Trainer David Moyes verlor am Sonntagabend in der Premier League das Stadt-Duell gegen den FC Arsenal im eigenen Stadion mit 1:2 (1:1) und muss darum bangen, auch im kommenden Jahr im Europacup vertreten zu sein. Rob Holding (38. Minute) und Gabriel (54.) führten Arsenal mit ihren Treffern zum wichtigen Dreier. Die "Hammers" kamen nur durch Jarrod Bowen (45.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

West-Ham-Gegner Frankfurt dürfte am Montag im Schongang spielen

Für West Ham steht am kommenden Donnerstag (21 Uhr/RTL) das so wichtige zweite Top-Duell mit Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League an. Das Hinspiel verloren die Engländer im Olympiastadion mit 1:2. Nun geht es nach Frankfurt, wo jetzt jetzt große Vorfreude auf das Aufeinandertreffen und die historische Final-Chance herrscht. Drei Tage vor dem Topspiel auf der internationalen Fußball-Bühne werden die Hessen die Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen am Montagabend wohl nur im Schongang bestreiten. "Das Donnerstag-Spiel hat oberste Priorität. Die Aufstellung wird mit Blick auf die Belastungssteuerung für West Ham ausgerichtet sein", kündigte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Sonntag an.