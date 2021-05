Bericht über Paukenschlag beim 1. FC Köln: Horst Heldt wohl nicht mehr Geschäftsführer

Die Wege von Horst Heldt und dem 1. FC Köln trennen sich offenbar. Wie der Kicker berichtet, ist der 51-Jährige am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Geschäftsführer der Rheinhessen freigestellt worden. Nur einen Tag zuvor hatten die Kölner durch ein 5:1 im Relegationsrückspiel gegen Zweitligist Holstein Kiel den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Der Vertrag von Heldt wäre noch bis Juni 2023 gültig gewesen. Anzeige

Zuletzt hatte Heldt noch betont, auch in der kommenden Spielzeit als Manager des Bundesligisten weitermachen zu wollen. Er habe "selbstverständlich" Lust, auch in der nächsten Saison sein Amt zu behalten, erklärte der 51-Jährige vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04. Auch Interimstrainer Friedhelm Funkel hatte sich für einen Verbleib des Sportchefs stark gemacht. "Ich wünsche Horst, dass er seine Arbeit fortführen kann, so schlecht ist seine Arbeit wirklich nicht, wie sie gemacht wird", sagte der Coach. Nun kommt es offenbar anders.

Heldt begann Spielerkarriere beim 1. FC Köln Der in Königswinter unweit von Köln geborene Heldt hatte seine Spieler-Laufbahn einst beim FC begonnen und hatte bei den Rheinländern sein Profidebüt gefeiert, ehe er 1995 zu 1860 München weiterzog. Nach seinem Karriereende fungierte er zunächst als Sportdirektor und Sportvorstand bei seinem letzten Profiklub VfB Stuttgart (2006-2010), später in vergleichbaren Funktionen auch bei Schalke 04 (2010-2016) und bei Hannover 96 (2017-2019), ehe er im November 2019 in seiner alten sportlichen Heimat anheuerte.