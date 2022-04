Paukenschlag: Alexander Kunert tritt als Trainer des FC Grimma zurück

Wer die Nachfolge des ehemaligen Grimmaer Mittelfeldspielers antreten wird, ist derzeit noch offen. „Wir als FC Grimma sehen Alexander Kunert als Teil des Erfolgs, welchen der Verein in den vergangenen Jahren erringen konnte“, so Vorstandsvorsitzender Daniel Kurzbach. „Der Aufstieg in die Oberliga sowie der zweimalige Klassenerhalt in dieser Spielklasse sind sehr eng mit seinem Namen verbunden.“