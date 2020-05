Paukenschlag: Dynamo Dresden geht nach positiven Corona-Tests in Quarantäne – keine Teilnahme am Re-Start

Der Wiederbeginn der 2. Bundesliga steht unter keinem guten Stern: Wie Dynamo Dresden am Samstagabend bekannt gab, wurden bei der planmäßigen dritten Testreihe vor dem geplanten Re-Start der Liga am nächsten Wochenende zwei Mitglieder des Kaders, Trainer- und Betreuerstabs positiv auf Covid-19 getestet.

Als Reaktion auf die Corona-Infektionen hat Dresden das Team in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und "nach einer intensiven Analyse der Situation" mit sofortiger Wirkung in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Die Teilnahme am nächsten Spieltag - dem ersten nach dem Re-Start - ist damit grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist ein schwerer Schlag für die Neustartpläne der DFL. Als erste europäische Spitzenligen sollen die 1. und 2. Liga in der kommenden Woche wieder in den Spielbetrieb starten.