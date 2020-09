Paukenschlag bei Fortuna Düsseldorf! Klaus Allofs übernimmt Amt im Vorstand

Der Zweitligist Fortuna Düsseldorf eine überraschende Personalie bekanntgegeben. Klaus Allofs wird neuer Vorstand am Rhein. Das gab der Verein am Samstag nach dem 1:0-Heimsieg über die Würzburger Kickers bekannt. Allofs übernimmt den Posten als Vorstand Fußball und Entwicklung und Kommunikation. Allofs arbeitet nun an die Seite von Vorstandschef Thomas Röttgermann, Sportchef Uwe Klein und dem Marketing-Verantwortlichen Christian Koke. Der 63-Jährige hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und hat seinen ersten Arbeitstag am Montag.