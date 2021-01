Paukenschlag im eFootball: Spitzenreiter Rötgesbüttel meldet Team nach Verstoß ab

In Sachen eFootball ist es ein echter Paukenschlag! Rötgesbüttel stand bis zur Abmeldung an der Tabellenspitze der Kreisliga, träumte nach jahrelangen Top-Platzierungen nun vom Titel. Doch stattdessen steht das Tem als erster Absteiger. Alle bereits gespielten und noch ausstehenden Partien werden mit 5:0 für den jeweiligen Gegner gewertet. Ob Rötgesbüttel für die kommende Spielzeit meldet, ist noch offen.

Und was wäre passiert, hätte der VfL sein Team nicht abgemeldet ? Wäre das Team dann disqualifiziert worden? "Da das zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur Debatte stand, haben wir uns darüber auch nicht unterhalten", so der eFootball-Beauftragte.

eFootball-Kreisliga Gifhorn

Auswirkungen hat der VfL-Rückzug aber nicht nur für die Liga. "Aufgrund des Vergehens werden wir Rötgesbüttel nicht mehr an der Online-Niedersachsen-Meisterschaft teilnehmen lassen", so Melzian. Der zweite Startplatz des Kreises geht an den VfR Wilsche/Neubokel mit den Konsolenkickern Jonas Höft, Sebastian Keier, Niklas Ptassek und Phillip Fröhlich (MTV Wasbüttel). Der Liga-Zweite darf mitspielen, "da wir vorher keinen Pokal ausgespielt haben", so Melzian.

Eigentlich wollte Wilsche, ein eFootball-Top-Team im Kreis, in dieser Saison eine schöpferische Pause einlegen. Doch der Kreis klopfte an: "Wir haben als Grundlage die Abschlusstabelle der Vorsaison genommen. Dann haben wir beim VfR angefragt - und sie hatten Bock", erklärt Melzian. In der vergangenen Spielzeit lag Wilsche hinter dem Meister 1. FC Wedelheine (beim Landespokal mit Yannick Porada, Ken-Adrian Konnegen und Marvin Hoppe dabei) und Rötgesbüttel auf Rang drei.