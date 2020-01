Paukenschlag in der Oberliga: Lupo schmeißt Trainer Erkenbrecher raus!

Erkenbrecher war als neuer Coach des Landesligisten Vahdet Braunschweig gehandelt worden, dort war Coach Murat Salar kurz vor dem Jahreswechsel zurückgetreten. Nach SPORT BUZZER-Informationen stand Erkenbrecher mit dem Landesligisten in Kontakt, eine Übernahme der Trainerstelle dort - und das womöglich sofort - war aber am Ende der vergangenen Woche kein Thema. Dass Vahdet mit dem in Braunschweig lebenden Erkenbrecher in Verbindung gebracht wird, ist nachvollziehbar: Vor seinem Lupo-Engagement stand der 65-Jährige bei Vahdet als Sportlicher Leiter unter Vertrag. Erkenbrecher wollte und will sich auch weiterhin zu entsprechenden Spekulationen nicht äußern.

Die Freistellung kommt eher einem Rausschmiss gleich - denn die Begründung des Klubs ist eindeutig: "Nach den aufgekommenen Spekulationen um einen Wechsel von Uwe Erkenbrecher gab es in der vergangenen Woche viele interne Gespräche zwischen Trainer, Vorstand und Mannschaft. Die dadurch entstandene Unruhe im Umfeld sind keine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit", heißt es in der Mitteilung.

Noch am Freitag hatte Lupo/Martini-Vorstand Rocco Lochiatto betont, auf jeden Fall bis zum Saisonende an Trainer Uwe Erkenbrecher festhalten zu wollen , am Sonntag gab es die Kehrtwende. "Oberligist Lupo/Martini und Trainer Uwe Erkenbrecher einigten sich auf eine Freistellung bis zum Ende der Saison", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Vahdet-Gerüchte hatten Lupo nicht behagt, zudem war eine Verlängerung des Erke-Engagements über das Saisonende hinaus ohnehin offen. Am Wochenende gab es ein Gespräch zwischen Mannschaftsrat und Vorstand, Thema war die aus der Trainer-Diskussion entstehende Unruhe. Und mit der wollte der Oberligist offenbar nicht leben. "Die Mannschaft benötigt für die herausfordernde Aufgabe des Klassenerhalts ein stabiles Umfeld", heißt es in der Lupo-Mitteilung weiter. Da seien "sich alle Parteien einig". Lochiatto formuliert es so: „Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht und müssen nun im Sinne des Vereins umgehen. Speziell in dieser Phase der Saison ist es äußerst unglücklich. Am Ende blieb uns keine andere Lösung als diesen Schritt zu gehen und die bisherige Planung umzuwerfen."

Erkenbrecher wird bis Saisonende freigestellt, ab sofort werden Co-Trainer Tahar Gritli und Torwarttrainer Lennart Gutsche das Training übernehmen - allerdings wohl nur kurzfristig. „Glücklicherweise haben wir aus der Vergangenheit gelernt und uns trifft diese Situation nicht unvorbereitet. Wir werden kurzfristig einen neuen Trainer präsentieren können“, so Lochiatto, der am Freitag die Frage nach einer möglichen Trainersuche noch so benantwortet hatte: "Ach, Quatsch! Wofür denn auch? Wir haben ja einen Trainer."

Das Team war nach einem Komplett-Umbruch schlecht in die Oberliga-Saison gestartet, stand lange auf einem Abstiegsplatz. Im Herbst wurde es besser, Lupo überwintert auf Platz neun, ist aber noch nicht gerettet. Das nächste Punktspiel - womöglich dann schon mit dem neuen Trainer - ist das Derby am 9. Februar beim MTV Gifhorn.

Das Montag-Training wurde abgesetzt, die Einheit am Dienstag wird, so ist es geplant, Gritli leiten. Ein neuer Chef-Trainer soll möglichst schnell verpflichtet werden. Als heißer Kandidat für die Nachfolge gilt Giampiero Buonocore. Der frühere Lupo-Spieler hatte das Team 2018 von fast aussichtslosem Platz in die Regionalliga geführt, dort dann nach schwachem Start sein Amt zur Verfügung gestellt. Das wiederum übernahm Klaus Fricke, der dann im Dezember aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Erkenbrecher übernahm.