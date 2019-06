Paukenschlag in Probstheida: Lok Leipzig holt Wolfgang Wolf als Sportdirektor

Leipzig. Interessante Personalnews aus Probstheida! Der 1. FC Lok Leipzig hat sich ein weiteres Mal prominente Unterstützung geholt und den ehemaligen Bundesliga -Coach Wolfgang Wolf als Sportdirektor verpflichtet. Der 61-Jährige erhält zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag. Das teilte der Regionalligist, dessen erklärtes Ziel der Aufstieg in die 3. Liga ist, am Donnerstag auf seiner Homepage mit.

„Wolfgang Wolf ist einer der anpackt und helfen wird, uns in einer wirtschaftlich schwierigen Liga sportlich weiterzuentwickeln", sagte Lok-Präsident Thomas Löwe. "Er kennt aus den Vorgesprächen alle unsere Stärken und Schwachstellen und wird voll mitziehen." Der Neu-Leipziger wohnt nach eigenem Bekunden seit dieser Woche in Leipzig und freut sich auf die neue Herausfroderung. "Die bisherigen Gespräche waren sehr gut. Hier ziehen alle an einem Strang. Da die Verpflichtung eines Sportdirektors der Wunsch der Mitglieder war, ist das für mich eine wunderbare Aufgabe."