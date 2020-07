Paukenschlag bei Lok Leipzig! Wolfgang Wolf verlässt den Club, Almedin Civa neuer Trainer

Leipzig. Zwei Tage nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga hat sich der 1. FC Lok Leipzig erstmals zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Der Weiterhin-Regionalligist stellte am Donnerstagnachmittag Almedin Civa als neuen Trainer vor. Er bleibt zunächst für eine Saison. Wolfgang Wolf wird den Club dagegen verlassen. Der Sportdirektor, der nach dem Abgang von Björn Joppe auch das Traineramt übernahm, verlängert seinen Ein-Jahres-Vertrag nicht.

"Es war immer klar, dass ich hier nur eine begrenzte Zeit habe", so Wolf, dessen Familie in Rheinland-Pfalz lebt. Im Aufstiegsfall hätte er allerdings über ein weiteres Engagement als Sportdirektor nachgedacht. "Wir müssen uns da auch nichts vormachen. Wir sind finanziell drei Treppenstufen runtergefallen. Hier tragen sich ein Trainer und ein Sportdirektor nicht mehr." Deshalb sei ihm bei der Suche nach seinem Nachfolger auch klar gewesen: "Es muss einer sein, der beides machen kann."

Die Wahl fiel auf Civa. Der 48-Jährige ist in Probstheida kein Unbekannter. 2003 trug er für eine Halbserie das Trikot des Lok-Vorgängers VfB Leipzig, bevor er sich für den Rest der Saison zum Lokalrivalen FC Sachsen verabschiedete. Den größten Teil seiner Spielerkarriere verbrachte Civa allerdings beim SV Babelsberg 03, den er ab 2013 als Sportlicher Leiter und ab Sommer 2017 als Chef-Trainer betreute. Im Mai 2019 stand er das letzte Mal für den Club an der Seitenlinie. In Potsdam genießt Civa hohes Ansehen, wurde für seine Verdienste um die Babelsberger sogar mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geehrt.

