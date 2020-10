Paukenschlag! Mario Götze wechselt offenbar zu PSV Eindhoven – Hertha-Transfer vom Tisch

Über die Zukunft von Götze war in den vergangenen Monaten heftig spekuliert worden , seit klar war, dass er bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag unterschreibt. Der Weltmeister von 2014 war mit verschiedenen Klubs im In- und Ausland in Verbindung gebracht worden, zuletzt insbesondere mit Hertha BSC. Ein Wechsel nach Berlin ist nun vom Tisch, stattdessen unterschreibt der 28-Jährige laut Dagblad einen Vertrag über zwei Jahre bis Juni 2022 in Eindhoven.

Hertha BSC hatte das Transfer-Interesse an Götze noch vor wenigen Tagen bekräftigt. "Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Sportdirektor Arne Friedrich bei DAZN. Zuletzt hatte Götze gegenüber der Bild Gespräche mit Klubs bestätigt; "Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht", sagte der Mittelfeldspieler, laut dem "an den meisten Gerüchten" um seine Person in den letzten Wochen "nichts dran" gewesen sei. "Mein Fokus liegt auf Europa", erklärte der Ex-Nationalspieler, der noch immer große Ziele vor Augen hat. So will der Offensivspieler "unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben", meinte Götze.