Paukenschlag: TSG Hoffenheim trennt sich von Trainer Alfred Schreuder - Gespann übernimmt

Bericht: Frankfurt will auch Europa-League-Finalrunde austragen – Bewerbung aussichtsreich

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen nannte die Gründe für das plötzliche Aus Schreuders. "In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht" , sagte er. Der Vertrag des früheren Co-Trainers von Nagelsmann und dessen Vorgängers Huub Stevens, der außerdem für Twente Enschede und Ajax Amsterdam arbeitete, lief ursprünglich noch bis 2022.

Geschäftsführer Dr. Peter Görlich fand auch lobende Worte für Schreuder, dem letztlich wohl auch die Formschwankungen der vor der Saison runderneuerten TSG-Elf und einige zuletzt schwache Leistungen zum Verhängnis wurden. In den letzten elf Spielen gab es nur zwei Siege. "Alfred hat die Mannschaft nach dem Umbruch im vergangenen Sommer stabilisiert und im vorderen Mittelfeld der Liga etabliert. In einer Saison, die nicht zuletzt durch die Corona-Krise als eine der außergewöhnlichsten Spielzeiten in die Bundesliga-Geschichte eingeht", erklärte der Klubchef.