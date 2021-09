Breitner wird 70: Die Bayern-Legende über den ersten Titel, sein Debüt in der DFB-Auswahl und einen Trainer-Job

Fünf deutsche und zwei spanische Meisterschaften mit Bayern München und Real Madrid, dazu zwei Pokalsiege sowie den Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1973/1974. Weltmeister 1974, Europameister 1972 – Paul Breitner hat so ziemlich alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gab. Am Sonntag wird der "Rebell" 70 Jahre alt. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht er über sein erfolgreiches Premieren-Jahr beim FC Bayern, seinen Hang zu klassischer Musik und seine Erfahrungen als Trainer. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Breitner, ein großer, runder Geburtstag steht am Sonntag an – für viele Menschen ist es eine Zäsur. Platt gefragt: Was wünschen Sie sich? Paul Breitner (70): Gar nix! Ich bin auch keiner, der sich an Silvester etwas vornimmt oder fürs neue Jahr wünscht. Der 70. ist eine Momentaufnahme wie der 69. oder der 71. Für so was bin ich ein viel zu nüchterner, realistisch denkender Mensch. Eine Sache wünsche ich mir unabhängig vom Geburtstag: Ich habe vier Enkelkinder und die noch eine Zeit lang aufwachsen zu sehen, das wäre schön.

Anders gefragt: Viele Menschen im – pardon – Rentenalter nehmen sich etwas ganz Besonderes vor, wollen sich einen langersehnten Wunsch erfüllen. Ein Reiseziel, einen Berg besteigen. Schauen Sie: Ich habe jederzeit genau das gemacht, was ich machen wollte. Wenn ich jetzt nach 52 Jahren meines Lebens, das ich im Grunde als Person des öffentlichen Lebens verbracht habe, nun plötzlich sagen würde: Ui, das und das hätte, würde ich noch gerne, dann hätte ich etwas falsch gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es war alles wunderbar.

Sie haben sich in den 70er-Jahren für die Ideen von Mao und Che Guevara interessiert. Sie galten als Exzentriker, Revoluzzer, Querkopf, unbequemer Rebell und ernteten viel Kritik. Mich hat in meinem Leben noch nie interessiert, was rechts und links von mir einer meint oder welche Meinung er von mir hat – auch mein Nachbar nicht. Dass ein Berufsfußballer, der viel Geld verdient, sagt: Ich bin gegen die Amis in Vietnam – das hat viele irritiert. Meine Meinung war: Ich kann beim FC Bayern spielen und mich doch trotzdem interessieren und engagieren für Themen, die einen jungen Mann eben beschäftigen und sogar beschäftigen müssen. Was für Konsequenzen das politische Geschehen im Land auch für uns Nationalspieler hatte, haben wir bei der WM 1974 in Deutschland gesehen. In der Zeit der RAF-Bedrohung sind wir in den insgesamt sieben Wochen, die wir zusammen waren, keine Sekunde unbeobachtet geblieben. Überall Polizei auf Schritt und Tritt. Auf allen Fluren der Sportschule Malente GSG9-Beamte. Es war die Hölle, das hat mir gereicht.

Ihr emotionalster Moment der 70er dürfte ein anderer, ein romantischer gewesen sein. (lacht) Mit Sicherheit. Hilde und ich haben uns kennengelernt, da waren wir 14, 15 Jahre alt. Mit 19 haben wir geheiratet und ja, diese vier Tage im Juni 1971 gehören zu den denkwürdigsten unseres Lebens.

Erzählen Sie bitte. Am 19. Juni 1971, ein Samstag, habe ich mit Bayern in Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen – mein erster Titel im Profibereich. Ich habe nur kurz darauf angestoßen, denn am Sonntag um 10 Uhr fand unsere Trauung statt. Es gab ein kleines, feierliches Mittagessen und dann musste ich zurück nach München, um den Flieger nach Frankfurt zu nehmen. Ich hatte eine Einladung zur Nationalmannschaft erhalten. Am Montag flogen wir nach Oslo, am Dienstag habe ich beim 7:1 in Norwegen mein erstes Länderspiel gemacht. Und das alles am Ende meiner ersten Saison beim FC Bayern.

Ihre Frau war nicht sauer? Sie kannte mich so, hat miterlebt, wie meine Schulzeit mit all den Spielen und Reisen der Jugendnationalelf ablief. Und diese Ballung wunderbarer Ereignisse hat nun wirklich keiner ahnen können (lacht). Im Juni hatten wir unseren 50. Hochzeitstag.

Breitner: Fußballspiele zu klassischer Musik Schalten Sie daheim eigentlich immer noch den Ton ab, wenn ein Spiel im TV läuft? Ich brauche keinen Kommentator, der mir die Spieler, irgendwelche Statistiken oder Systeme erzählt. Ich lege mir dann klassische Musik auf – mal Mozart, mal Bach. Je nach Stimmung können es aber auch die Beat­les oder Queen sein.

Und Hilde schaut manchmal mit? Hilde hat sich noch nie für Fußball interessiert.

Nach dem Viertelfinalaus bei der WM 1998 und dem Rücktritt von Berti Vogts waren Sie plötzlich für 17 Stunden Bundestrainer. DFB-Präsident Egidius Braun und ich kannten uns schon lange, wir hatten ein herzliches Verhältnis. Ich sollte die Nationalelf als Konkursverwalter übernehmen, als Übergangslösung den Karren aus dem Dreck ziehen – für neun bis zwölf Monate maximal. Ich sagte: Ich will kein Geld – und wenn doch: spenden Sie es. Und keinen Vertrag, weil ich möchte im Fall der Fälle von heute auf morgen aufhören können.

Breitner mit einem Herz für Kinder- und Jugendtraining Was nicht viele wissen: Sie hatten Erfahrung als Trainer, haben in Ihrem Wohnort von 1986 an beim TSV Brunnthal 14 Jahre lang die Dorfjugend trainiert. Meine Bedingung für den Job des Bundestrainers an den DFB lautete: Das Kinder- und Jugendtraining hierzulande völlig umkrempeln! Wir haben damals Fußballarbeiter ausgebildet, keine Fußballspieler. Die mussten im Training nur Runden laufen und durften kaum einen Ball berühren. Unabhängig davon sagte ich zu Egidius Braun: Herr Braun, ich wäre der Beste dafür, keine Frage, aber Sie werden das niemals bei Ihren Präsidiumskollegen durchsetzen können. So kam es dann auch. Weil zu viele Leute beim DFB, zum Teil aus Kriegs- und Vorkriegsgenerationen, vor einem wie mir Angst hatten.