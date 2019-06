Paul Glatzel: Top-Talent vom FC Liverpool will weiter für Deutschland spielen und schwärmt von Klopp

Der Deutsch-Engländer Paul Glatzel hofft auf seinen Durchbruch beim FC Liverpool und will international auch in Zukunft für den DFB auflaufen. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber im Moment sehe ich es so, dass ich gerne für Deutschland spielen würde, weil meine Familie auch aus Deutschland kommt", sagte der 18 Jahre alte Mittelstürmer in einem Sport1-Interview: "Ich möchte sie stolz machen. Das klappt wahrscheinlich besser, wenn ich für Deutschland spiele."