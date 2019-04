Deutscher Jugend-Nationalspieler Paul Glatzel schießt FC Liverpool zum Sieg im FA Youth Cup

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Paul Glatzel hat den Nachwuchs des FC Liverpool zum Sieg im prestigeträchtigen FA Youth Cup geschossen. Im Elfmeterschießen des Endspiels gegen Manchester City zeigte sich der 18-Jährige eiskalt und verwandelte den letzten Schuss. Schon zuvor hatte der Teenager in dem Wettbewerb seine Treffsicherheit bewiesen, erzielte acht Tore in sechs Einsätzen. In der Premier League der U18 verbuchte der Mittelstürmer bisher elf Treffer in 14 Spielen. Auch Jürgen Klopp ist der Kapitän des Liverpool-Nachwuchses bereits aufgefallen. Im Februar hatte Glatzel seinen ersten Profivertrag unterschrieben