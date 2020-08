Frankreich-Kader fix: Corona stoppt Pogba – Hernandez einziger Bayern-Profi – Debüt für Upamecano

Die französische Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen in der Nations League auf einen ihrer Anführer verzichten. Nationaltrainer Didier Deschamps gab am Donnerstag seinen Kader für die Spiele in Stockholm gegen Schweden und in Saint-Denis gegen Kroatien bekannt und verkündete dabei auch, dass Paul Pogba von Manchester United nach einem positiven Corona-Test nicht zur Verfügung stehen wird. Neben Pogba fehlt aus dem gleichen Grund auch Tanguy Ndombele von den Tottenham Hotspur.