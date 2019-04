Roy Keane greift ManUtd-Superstar Pogba an: "Ich würde ihm kein Wort glauben"

Die Nerven im Umfeld des Rekordmeisters liegen inzwischen wieder so blank wie zu den schwierigsten Zeiten unter Solskjaers Vorgänger Jose Mourinho. Dessen letzte Monate als United-Trainer waren geprägt vom offenen Dissenz zwischen dem "Special One" und Teilen der Mannschaft, vor allem Paul Pogba. Der Franzose war von Mourinho entmachtet und teilweise sogar auf die Bank gesetzt worden. Nun soll es zwischen den Führungsspielern und Trainer Solskjaer erstmals heftig gekracht haben - nach einem Zwischenhoch unter dem Norweger mit überragenden Pogba-Leistungen (13 Torbeteiligungen in neun Solskjaer-Spielen) sind die "Red Devils" wieder abgestürzt.