Berater bestätigt: Paul Pogba vor Abschied von Manchester United – Blitz-Transfer "beste Lösung"

Weltmeister Paul Pogba steht offenbar vor dem Abschied von RB Leipzigs Champions-League-Gegner Manchester United . Wie dessen Manager Mino Raiola im Interview mit der italienischen Sportzeitung Tuttosport sagte, könnte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits in der Winterpause den Verein wechseln. „Der Vertrag läuft in eineinhalb Jahren im Sommer 2022 aus, aber ich glaube, die beste Lösung für die Parteien besteht darin, ihn in der nächsten Transferperiode zu verkaufen“, sagte Raiola.

Pogba war 2016 für die damalige Rekordablösesumme von 105 Millionen Euro von Juventus Turin zurück zu United gewechselt, wo er bereits von 2009 bis 2012 gespielt hatte. In der laufenden Saison hat der 27-Jährige in acht von zehn Spielen in der Premier League auf dem Platz gestanden sowie in vier Partien der Champions League, wurde allerdings zunehmend von Bruno Fernandes in den Schatten gestellt.