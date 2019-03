Paul Pogba heizt Gerüchteküche an: "Jeder träumt davon, für Real Madrid zu spielen"

Zidane: "Pogba kann einer der besten Spieler der Welt werden"

Pogba betonte allerdings, aktuell bei ManUtd zufrieden zu sein. "Im Moment bin ich in Manchester. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber derzeit bin ich glücklich in Manchester", sagte der Franzose, der sich für eine dauerhafte Verpflichtung von Solskjaer über das Ende der Saison hinaus aussprach. Zwischen Vorgänger Jose Mourinho und Pogba hatte es in den letzten Monatene ine Art Privatkrieg gegeben. So glücklich er auch ist, verpasst United aber die Champions-League-Ränge (aktuell ist man Fünfter, das würde nicht reichen), dann dürfte sich auch Pogba über seine Zukunft Gedanken machen. Der 26-Jährige kam 2016 nach vier Jahren bei Juventus zurück zu ManUtd, wo er bereits von 2009 an in der Jugend aktiv war.