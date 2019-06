Wechsel? Paul Pogba deutet Abschied von Manchester United an

Paul Pogba hat Gerüchte über einen Abgang von Manchester United befeuert. Gegenüber Reportern in Japan erklärte der französische Weltmeister, dass er nach einer neuen Herausforderung suchen könnte. Pogba wird in japanischen Medien mit den Worten zitiert: "Nach dieser Saison und allem, was passiert ist, meiner besten Saison zugleich, denke ich, es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um woanders eine neue Herausforderung zu suchen."