Proteste gegen Paul Pogba: Warum die Fans den ManUnited-Star nicht bei PSG wollen

Einige Fans des Spitzenklubs Paris Saint-Germain haben sich gegen einen möglichen Transfer des französischen Nationalspielers Paul Pogba von Manchester United positioniert. Sie hängten am Stadion und am Trainingsgelände Transparente auf, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Darauf stand: "Pogba, du solltest auf deine Mutter hören. Sie will dich nicht hier haben und wir auch nicht."

