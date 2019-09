Paul Schinke und der 1. FC Lok Leipzig bleiben vor Hit gegen den Berliner AK am Boden

Leipzig.„Es war ein schöner Abend“, sagt Paul Schinke über das Abschiedsspiel des langjährigen Lok-Kapitäns Markus Krug am vorigen Freitag, „ging aber nicht so lange für mich, weil ich meine Prioritäten mittlerweile anders setze.“ Schinke spielt inzwischen im vierten Jahr beim 1. FC Lok und ist mit seinen 28 Jahren auf und neben dem Platz gereift. In den ersten sieben Saisonspielen stand der Mittelfeldrenner sechs Mal über 90 Minuten auf dem Feld, gab dabei zwei Torvorlagen und ist mit ein Grund für den derzeitigen Höhenflug der Leipziger. Die rangieren in der Regionalliga -Tabelle mit einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Hertha BSC II und Wacker Nordhausen auf Rang drei.

"Werden keine Schlösser malen"

Im besten Fußballeralter soll nun endlich auch der Aufstieg in die 3. Liga glücken. Dafür müssen Schinke und Co. aber erstmal am Freitag, 19.30 Uhr, im „Bruno“ gegen den Berliner AK bestehen. Der selbsternannte Aufstiegsfavorit war mit drei Siegen erwartungsgemäß in die Saison gestartet, danach aber mit drei Pleiten in Folge abgeschmiert. Schnell senkte der allmächtige Präsident Mehmet Ali Han den Daumen über Trainer Ersan Parlatan und so gab es schon nach sechs Spieltagen die erste Trainerentlassung der Saison. Nun schwingt mit Dirk Kunert ein langjähriger Hertha-Nachwuchstrainer das Zepter in Berlin-Moabit. Seine erste Partie im Landespokal gegen den Oberligisten Blau-Weiß Berlin geriet mit 1:0 auch nur mäßig überzeugend.