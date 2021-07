Paul Will: Dynamo Dresdens neuer Innenverteidiger?

Dresden. In der Vorbereitung probiert man Sachen aus, taktische Neuerungen, Spieler auf ungewohnten Positionen, um Erkenntnisse zu sammeln, die während der Saison helfen, auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können. Trainer Alexander Schmidt macht da bei Dynamo Dresden keine Ausnahme, sondern testet fleißig. Beim 0:1 gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin baute der Augsburger am Sonnabend nicht nur drei Neuzugänge erstmals in die Mannschaft ein, sondern stellte auch in der Hintermannschaft zum wiederholten Male um. So spielte Paul Will, der eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist und als solcher zweimal in Folge Drittliga-Meister wurde, wie schon beim 1:0 gegen Eintracht Braunschweig als zentraler Mann in der Dreier-Abwehrkette. Den Job erledigte der 22-Jährige sehr solide. Der Hesse hielt die Abwehr zusammen, die gegen die Polen auch kaum Chancen zuließ. Anzeige

Wer, wenn Mai und Knipping ausfallen?

Trainer Schmidt lobte Will für dessen Leistung: “Ich finde, Paul hat ein sehr starkes Spiel gemacht.” 90 Minuten lang - kein Zuckerschlecken einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager - wusste der Rotschopf zu überzeugen. Will zeigte sich konsequent in den Zweikämpfen, bewies Übersicht beim Spielaufbau und bemühte sich, die Mitspieler anzutreiben. Dass ihm das als Innenverteidiger so gut gelang, überraschte Dynamo-Kenner aber nur bedingt und Will schon gar nicht: “Ich habe das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gespielt, auch in Wiesbaden. Von daher bin ich offen für die Position”, sagte der robuste Kicker, der im vorigen Jahr vom FC Bayern München II nach Dresden gekommen war.

Dynamo Dresdens Paul Will über seinen Einsatz gegen Stettin

Schon am letzten Spieltag der abgelaufenen Drittliga-Saison hatte er den damals wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlenden Tim Knipping gut vertreten, beim 1:0 in Wiesbaden so maßgeblich mitgeholfen, nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auch die Drittliga-Meisterschaft für Dynamo zu erringen. Nun vertrat Will Knipping, der wegen einer Operation an der Hand nur als Zuschauer in die Walter-Fritzsch-Akademie gekommen war, erneut. Da auch Sebastian Mai noch verletzt ist, war Will (letzte Saison 29 Drittliga-Einsätze, ein Tor, drei Vorlagen) die erste Option für die mittlere Position in der Abwehr-Dreierkette und er zeigte auch, warum.





“Grundstein im Ausdauerbereich gelegt”

Gefallen an der Aufgabe scheint er zu haben, wie er verriet. Sie habe durchaus Vorteile gegenüber den Anforderungen auf einer einfachen oder einer doppelten Sechs: “Ich persönlich merke, dass man deutlich besser coachen kann, weil man die Mitspieler einfach vor sich hat. Da hat man noch einmal einen besseren Blick, was das Taktische betrifft.” Für Schmidt ist es gut zu wissen, dass Will auf der Sechs wie im Abwehrzentrum gleichermaßen funktioniert: “Er kann beides spielen.” Wo der Hesse dann in der 2. Bundesliga bei ihm letztlich zum Einsatz kommt, hängt auch von der Verfügbarkeit der etatmäßigen Innenverteidiger ab. Zumindest Knipping wird in der kommenden Woche wieder trainieren und wohl am kommenden Sonnabend beim letzten Test bei Union Berlin auch mitwirken können.