Paul Will schafft bei Dynamo Dresden etwas Einzigartiges

Wiesbaden. Zum Abschluss der Serie machte er noch mal ein ganz starkes Spiel - und das in der Innenverteidigung, obwohl er eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist: Paul Will zeigte bei Dynamos 1:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden noch einmal, dass er ein Mann der Extraklasse ist, auf den sich die Dresdner verlassen können. Und der 22-Jährige, der aus dem hessischen Biedenkopf stammt, schaffte mit den Schwarz-Gelben in Hessens Landeshauptstadt etwas, was vor ihm noch keinem gelungen war - er gewann zum zweiten Mal in Folge die Drittliga-Meisterschaft. Im Vorjahr hatte der Rotschopf schon mit dem FC Bayern München II in der Endabrechnung den ersten Platz erobert. Anzeige

Da die “kleinen Bayern” damals nicht aufsteigen durften, blieb Will in der 3. Liga, um mit Dynamo einen neuen Anlauf zum Sprung ins Bundesliga-Unterhaus zu wagen. Eine gute Entscheidung, denn nun kann der Defensiv-Allrounder seine ersten Zweitliga-Spiele machen und muss nicht schon wieder den Verein wechseln. Dass er nun auch noch in den Geschichtsbüchern steht, dass hat sich Will mit starken Leistungen über die gesamte Saison hinweg redlich verdient.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden sichert sich durch einen 1:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden die Drittligameisterschaft. ©

Doch so rundum glücklich war Will am Sonnabend nach dem Abpfiff in Wiesbaden nicht, denn die Bayern-Reserve war gerade abgestiegen, während sein neuer Arbeitgeber den Meisterpokal nach Dresden holte: “Es ist sowieso schon traurig, dass wir das heute nicht mit den Fans genießen und feiern können. Das hat einen bitteren Beigeschmack. Und dass Bayern II abgestiegen ist, ist extrem bitter und schade. Es tut auch ein bisschen weh, weil ich da noch viele Freunde und Kumpels habe, die nun abgestiegen sind.”

29 Einsätze im ersten Jahr

Die erfolgreiche Titelverteidigung, die von Anfang an sein großes Ziel war, bedeutet Will eine Menge, aber noch wichtiger war ihm etwas Anderes: “Das Wichtigste ist, dass wir aufgestiegen sind, dass wir uns belohnt haben. Das mit dem Meisterpokal - das ist auch für das Team ganz wichtig und auch schön.” Man habe eine schwierige Saison mit vielen Verletzungen hinter sich, da sei der Pokal Balsam auf die Wunden, Lohn für harte Arbeit und Charakterstärke, sagte der Mentalitätsspieler. Die erfolgreiche Titelverteidigung mit Dynamo sei für ihn schon etwas Besonderes, “aber es wäre schön, wenn jetzt noch was folgen würde”.

Paul Will (l.) gab in Wiesbaden noch einmal alles. © Jochen Leimert

Mit seinem ersten Jahr in Dresden ist er nicht nur wegen des Saisonausgangs sehr zufrieden, sondern auch, weil er 29 Spiele (1 Tor) machen konnte, vielleicht noch mehr gemacht hätte, wenn er zu Saisonbeginn nicht verletzt gewesen wäre: “Ich habe ganz klar gesagt, ich stelle mich hintenan, weil einfach viel Konkurrenz, viel Erfahrung auf meiner Position da war. Ich habe sicherlich auch von Verletzungen und Gelben Karten profitiert, dann vielleicht auch immer mal ganz gut gespielt. Dann kommt vielleicht meine Flexibilität hinzu. Ich habe nicht unbedingt soviel Spielzeit erwartet, aber natürlich schon darauf gehofft.”