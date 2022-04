Paul Will sorgt für den „Ruck“ bei Dynamo Dresden

Dresden. Es war sicher kein blutleerer Auftritt, den Dynamo Dresden am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf hinlegte. Dennoch hatten viele Zuschauer etwa eine Stunde Spielzeit lang den Eindruck, dass die Schwarz-Gelben am Rhein kein Tor schießen und mindestens mit 0:2 als Verlierer vom Platz gehen würden. Bis zu zwei Doppelwechseln in der Mitte der zweiten Halbzeit, als auch Paul Will den Rasen betrat. Er kam, sah und traf. Anzeige

Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung stieg er bei einem Eckball des ebenfalls frisch ins Spiel gebrachten Oliver Batista-Meier hoch und köpfte in der 71. Minute zum unerwarteten 1:2-Anschlusstor ein. Dabei war als Torschütze gar nicht er vorgesehen, sondern Tim Knipping. „Ich bin eigentlich zum Blocken eingeteilt. Wenn ich den ,Knipser‘ freiblocke, dann stehen immer alle bei ihm und ich bin ziemlich frei, weil sich keiner um mich kümmert. Da habe ich ihn dann aus kurzer Distanz reingenickt“, freut sich Paul Will über seine gelungene Aktion.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum 2:2-Unentschieden. Die SG Dynamo Dresden kommt nach einem 0:2-Rückstand zurück und holt bei Fortuna Düsseldorf einen Punkt. ©

Zumal das nicht einfach nur ein Tor war, sondern der Moment, der das Spiel in eine andere Richtung kippen ließ. „Wir haben generell in der Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Mut gefasst und haben auch Fußball gespielt. Dann ist so ein Tor natürlich noch mal beflügelnd, dann schöpft man neue Hoffnung. Dann ist es auch wieder knapp, nur noch ein Tor bis zum Ausgleich.

Dementsprechend ging der Ruck durch die Mannschaft“, berichtet der 23-Jährige. Wenige Minuten später sorgte Ransford Königsdörffer dann tatsächlich für den 2:2-Endstand.Der Ruck war auch dringend notwendig, denn besonders vor dem Seitenwechsel brachte die Sportgemeinschaft kaum mal eine gelungene Aktion zu Stande. „Wir hatten uns viel vorgenommen und konnten wenig davon auf den Platz bringen. Das gibt es immer mal wieder, dass taktische Sachen vielleicht nicht aufgehen oder man nicht so richtig in die Zweikämpfe kommt“, fasst der 23-Jährige die schwache erste Halbzeit zusammen, die er von der Bank aus bzw. beim Warmmachen beobachtete.