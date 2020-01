Umworbenes Pauli-Talent Conteh mit Wechsel-Absage: "Werde den Verein nicht verlassen"

Christian Conteh plant keinen Wintertransfer. Das gab der FC St. Pauli in einer Mitteilung am Dienstagmorgen bekannt. Der Offensivspieler des Zweitligisten werde den Kiez-Klub nicht vorzeitig verlassen. Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte über einen Wechsel auf.

"In den letzten Tagen wurde viel über mich geschrieben. Dazu möchte ich sagen, dass ich nochmals mit den Verantwortlichen gesprochen und klar signalisiert habe: Ich möchte und werde den Verein nicht verlassen. Ich fühle mich wohl hier und ich spüre das Vertrauen des Trainers und des Vereins – was mir sehr wichtig ist", sagt Conteh, der sich nicht gut beraten gefühlt habe. Daher kündigt er in diesem Bereich auch Veränderungen an. "Mein voller Fokus liegt jetzt darauf, so schnell wie möglich wieder fit zu werden, um auf dem Platz stehen zu können. Dafür gebe ich alles. Ich möchte Fußball spielen, das ist das Wichtigste für mich", sagt der 20-Jährige, dessen Vertrag nur noch bis zum Ende der aktuellen Saison läuft.