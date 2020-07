Kandidatin schon für Tokio 2021? Paulina Paszek will für Deutschland (durch)starten

Das Kanu ist einfach wie geschaffen für Paulina Paszek. Die 22-jährige Polin hat schmale Hüften, ihr schlankes Rennboot sieht aus, als wäre es eine Verlängerung ihres muskulösen Körpers. „Es ist perfekt“, sagt Landestrainer Jan Francik. Paszek steht vor einer Premiere Dennoch war die Europa- und Vizeweltmeisterin von 2018 im Begriff, aus dem Kanu zu steigen. Es passte plötzlich nicht mehr so recht, Paszek kam mit ihrem polnischen Trainer nicht klar, fühlte sich nicht wohl. Da hat Francik sie kurzerhand für den Hannoverschen KC ins Boot und nach Deutschland geholt. Am Samstag soll sich Paszek erstmals bei einem Leistungstest des Nationalteams in Duisburg beweisen. Läuft es ideal, könnte sie in den Kreis der Olympiakandidaten aufrücken. Francik brauchte sich die im schlesischen Bialsko-Biala Geborene bei seinem Besuch in Polen nicht lange anzuschauen. „Es gibt Talente, die so mitpaddeln. Und es gibt ganz große Talente, die alles erreichen können, dazu zählt Paulina“, lobt der Coach. Sie war schnell von der Idee überzeugt, ihr Glück in Hannover zu versuchen. „Es ist fast wie zu Hause hier, ich mag das viele Grün“, sagt sie strahlend und in beachtlich gutem Deutsch. Immerhin lebt sie erst ein halbes Jahr hier. Paszek wohnt einstweilen noch im Landesleistungszentrum in Ahlem.

Mit Sabrina Hering-Pradler (sie fährt mit Jakob Thordsen ebenfalls in Duisburg), Silbermedaillengewinnerin der Spiele in Rio, hat sich Paszek auf Anhieb bestens verstanden. „Wir haben nahtlos eine Topathletin dazugewonnen. Paulina ist hier wieder glücklich“, so Francik. Das liege nicht zuletzt an einem individuelleren Training: „Wir haben ihre Technik umgestellt und verfeinert, arbeiten aber ständig weiter daran.“ Sollte Paszek am Samstag eine sehr gute Leistung zeigen und unter die besten Fünf fahren, wovon Francik ausgeht, wird sie auch für den Deutschen Kanu-Verband interessant. Eine Einbürgerung könnte zügig klappen, zumal Paszeks Urgroßvater Deutscher war.

Paulina Paszek fühlt sich in Hannover sichtlich wohl - zu Wasser, aber auch im "normalen" Leben. © Florian Petrow

Allerdings gilt es, auch polnische Befindlichkeiten zu berücksichtigen. Wer lässt schon gern eine Topathletin einfach zu neuen Ufern aufbrechen. Daher willigte Francik ein, sich um einen weiteren Kanuten der polnischen Flotte zu kümmern. Rafal Rosolski trainiert nun ebenfalls am Kanal in Ahlem, nimmt regelmäßig die weite Reise in Kauf. Francik verbessert seine Technik. „Du musst jeden individuell fördern, das ist entscheidend“, unterstreicht Francik, der ebenfalls aus Polen stammt und in seiner alten Heimat einen ausgezeichneten Ruf genießt. „Es ist eben ein Geben und ein Nehmen“, sagt er.

Zuversichtlich: Landestrainer Jan Francik und Europameisterin Paulina Paszek. © Florian Petrow