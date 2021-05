Paszek tauscht den Adler: Hannovers Topkanutin startet erstmals für Deutschland

Es ist ihr erster Start für Deutschland. Kanutin Paulina Paszek vom Hannoverschen KC wird statt des weißen polnischen Adlers nun den schwarzen tragen. So formuliert das Jan Francik, Niedersachsens Landestrainer. „Das ist schon eine enorme Umstellung, aber Paulina ist gut integriert im Team“, so Francik. Am Freitag beginnen die Vorläufe des Weltcups im sibirischen Barnaul, Paszek ist eine Medaillenkandidatin im Sprint.

Kein Start in Tokio möglich

Zwar darf Paszek in Tokio nicht dabei sein. Die Polin wartet noch auf ihre Einbürgerung und hätte schon 2020 für Deutschland fahren müssen, um bei den Spielen startberechtigt zu sein. „Aber unser Ziel lautet ohnehin Olympia 2024 mit Paulina, wir wollen nach Paris“, sagt Francik, „und was das betrifft, sind wir sehr optimistisch.“ Ein wichtiger Aspekt ist, „dass sie unter den neuen Bedingungen wohlfühlt“, fügt der Landestrainer hinzu.

In Sibirien nicht dabei ist HKC-Kollegin Sabrina Hering-Pradler, die jüngst beim Weltcup in Szeged Gold im Zweier und Vierer gewonnen hat. Sie bereitet sich auf die Europameisterschaft in Poznan vor, wo es weitere Medaillen mit dem deutschen Team geben soll. Ebenfalls nicht nach Barnaul gereist ist Jakob Thordsen, sein nächstes Ziel ist die U23-WM in Portugal. Er ist ebenfalls in die Weltspitze vorgefahren, wie ihm Francik attestiert. Zwar verpasste Thordsen das Tokio-Ticket. „Aber auch Jakob hat noch Zeit und in diesem Jahr etliche Wettkämpfe. Er peilt klar die Spiele in Paris 2024 an“, sagt Francik.