Weltcup in Sibirien: Paszek holt erstes Gold für Deutschland - über 5000 Meter

Rund 200 Kilometer südlich von Nowosibirsk hat der russische Verband einen hochmodernen Kanustützpunkt errichtet. „Mit allen Schikanen, für uns ein Traum“, so Francik. Er war zwar nicht selbst dabei, staunte aber über die Bilder und die Livestreams aus Barnaul.

Paulina Paszek vom Hannoverschen KC hat ihre erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Allerdings eine andere als erwartet. Beim Kanuweltcup im sibirischen Barnaul fuhr die Sprintspezialistin über 5000 Meter an die Spitze. „Das war eine echte Meisterleistung“, lobte Jan Francik, Niedersachsens Landestrainer, „es tut Paulina sehr gut, das ist eine Wohltat für die Psyche.“ Über die Sprintdistanzen reichte es für Paszek aber nicht zu Edelmetall.

Auf dem Wasser erreichte Paszek, die noch auf ihre Einbürgerung wartet, das A-Finale über 500 Meter. Dabei hatte sie arg mit dem starken Gegenwind zu kämpfen und fiel von Platz zwei noch auf sieben zurück. „Für ein Leichtgewicht wie Paulina ist Wind natürlich besonders schlecht“, so Francik, der indes froh war, dass sein Schützling bei ihrem ersten internationalen Auftritt dennoch den Endlauf erreicht hatte.

"Taktisch alles richtig gemacht"

Über 200 Meter vermasselte Paszek den Start, kam erst anderthalb Schläge verspätet auf Touren. Die Aufholjagd reichte nicht mehr ganz für das Finale. „Ich bin enttäuscht, das kann ich viel besser“, sagte die 23-Jährige, die sich von ihrem Coach öfters telefonisch Rat holte. Dass sie etwas nervös war, ist kein Wunder. „Immerhin wird sie von beiden Verbänden genau beobachtet, dem polnischen und dem deutschen“, betonte Francik.

Eindrucksvoll fuhr Paszek zum Abschluss die 5000 Meter, sie führte nach dem ersten Drittel und kämpfte dann mit einer Vierergruppe um die Medaillen. Im Endspurt sicherte das HKC-Ass Gold mit nur 0,087 Sekunden Vorsprung auf die Irin Jennifer Egan und vor der Norwegerin Maria Virik (plus 2,864 Sekunden). „Da hat Paulina taktisch alles richtig gemacht, das war ein tolles Finale, in dem sie alles gegeben hat“, lobte Francik.

Am Donnerstag hat Paulina Paszek, die einzige Hannoveranerin in Barnaul, ihren Auftritt bei den sogenannten Finals in der Metropolregion Rhein-Ruhr, dort kämpft sie über 160 Meter um die deutsche Meisterschaft.