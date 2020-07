Paulinho erleidet Kreuzbandriss: Schock für Bayer Leverkusen vor dem DFB-Pokalfinale

Verletzungsschock für Bayer Leverkusen ! Wenige Tage vor dem Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München hat sich Youngster Paulinho eine schwere Knie-Verletzung zugezogen. Der 19-Jährige zog sich nach Vereinsangaben im Training einen Kreuzbandriss zu und wird den Rheinländern damit nicht nur im Endspiel gegen die Bayern am Samstag und beim Finalturnier der Europa League im August in Nordrhein-Westfalen nicht zur Verfügung stehen, sondern aller Voraussicht nach auch den Beginn der neuen Saison verpassen.

Es sei "unglaublich schade und schon fast tragisch, dass Paulinho nun beim Saisonhöhepunkt in Berlin und auch bei der Saisonfortsetzung in der Europa League im August nicht dabei sein kann", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. "Seine schlimme Verletzung motiviert uns umso mehr, am Wochenende den Pokalsieg auch für ihn zu holen. Und ihm persönlich wünschen wir viel Kraft und eine baldige Genesung." Konkret habe der Brasilianer sich am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen, heißt es. Er wird bereits am Freitag in Innsbruck operiert.