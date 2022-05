Bericht über möglichen Transfer-Coup: Borussia Dortmund gibt Angebot für Juve-Star Paulo Dybala ab

Borussia Dortmund ist laut einem Bericht der italienischen Zeitung Corriere dello Sport an einer Verpflichtung von Stürmer Paulo Dybala interessiert. Der 28-Jährige spielt bei Juventus Turin, ist nach Ende seines Vertrages beim Rekordmeister der italienischen Serie A im Sommer aber ablösefrei zu haben. Die Berater des argentinischen Nationalspielers seien im Austausch mit Vereinen in Europa. Das bislang einzige konkrete Angebot aber sei bislang vom BVB eingegangen, schrieb der Corriere am Donnerstag.

Anzeige