Es ist Wochenende – doch in der Bundesliga ruht der Ball. Der Bayern-Sieg bei Hertha BSC schloss am 23. Januar den 20. Spieltag ab, erst am 4. Februar geht es mit dem Duell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum in Deutschlands Eliteliga weiter. Für derart lange Saison-Unterbrechungen gibt es in der Regel einen Grund: Die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz. Doch: Auch Partien des DFB-Teams finden sich im Kalender erst wieder im März. Warum legen der FC Bayern, Borussia Dortmund & Co. jetzt also eine Pause ein? Der Grund liegt bei der FIFA und ist auf durch die Corona-Pandemie verursachte Terminprobleme zurückzuführen.

