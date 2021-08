Pause nach 2023? Pep Guardiola kündigt Abschied von Manchester City an

Spätestens im Sommer 2023 wird bei Manchester City wohl eine Ära enden: Wie Trainer Pep Guardiola am Mittwochabend am Rande eines Sponsoren-Termins einer brasilianischen Investmentgesellschaft offenbart hat, plant der Weltklasse-Trainer eine Pause vom aktiven Fußball. "Nach sieben Jahren muss ich eine Pause einlegen", sagte der 50-Jährige. Der Vertrag des ehemaligen Bayern-Coaches bei den Citizens läuft noch bis 2023. Diesen plant Guardiola offenbar nicht zu verlängern. Nach seiner Zeit in Manchester wolle er ein Sabatical nehmen und "von anderen Trainern lernen".

