Pause nach Zeit als Liverpool-Trainer? Jürgen Klopp: "Davon muss man ausgehen"

Liverpool-Coach Klopp: "Ganz oder gar nicht"

Klopp: Ein Jahr Pause - und dann?

Ob er imstande ist, dieses Motto in knapp drei Jahren auch weiterhin umzusetzen? "Wer kann schon heute von sich sagen, ob er in drei Jahren "ganz oder gar nicht" kann?", so Klopp, der in der vergangenen Saison mit seinem Klub die Champions League gewann, "wenn ich für mich entscheide, dass ich nicht mehr kann, dann höre ich auf für ein Jahr. Und nach diesem Jahr muss die Entscheidung definitiv fallen."