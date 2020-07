Als Pavard-Backup: Max Aarons von Norwich City Kandidat für Transfer zum FC Bayern?

Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern wird in diesem Sommer wohl nicht der letzte Deal der Münchner gewesen sein. "Wir werden die Augen offen halten und schauen, was noch möglich ist", hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic unlängst gesagt. Besonders auf der Rechtsverteidiger-Position will der FCB offenbar noch einmal nachrüsten. Und das nicht ohne Grund: Nachdem der alte und neue deutsche Meister den Leihvertrag mit Real Madrids Alvaro Odriozola nicht verlängerte, gibt der Kader des Flick-Teams auf der rechten Abwehrseite keine adäquate Alternative zum gesetzten Benjamin Pavard mehr her. Wie Sky berichtet, haben die Bayern daher ein Auge auf Max Aarons von Premier-League-Absteiger Norwich City geworfen.