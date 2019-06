Pavel Atman und die Recken lösen Vertrag auf - russischer Spielmacher geht

Pavel Atman (32) und die Recken – nein, ein Missverständnis war es nicht. Aber eine äußerst unglückliche Zusammenarbeit. Eine, die jetzt einvernehmlich beendet wurde. Der Russe Atman und die TSV Hannover-Burgdorf ha­ben sich auf eine sofortige Auflösung des noch bis 2020 laufenden Vertrages verständigt. Der Rückraumspieler kam in Hannover nie in Tritt. Eine Verletzung folgte auf die andere. Er kam nie in einen Spielrhythmus. In zwei Jahren lief Atman in lediglich 24 Liga-Partien für die TSV Hannover-Burgdorf auf und erzielte dabei 29 Tore. Nur selten blitzte sein Können auf. Und man hatte bei jeder Aktion Angst, dass wieder etwas passiert.

Unfassbar viel Verletzungspech

„Pavel hat in seiner Zeit bei uns unfassbar viel Verletzungspech gehabt, so dass er sein zweifelsohne großes Potenzial leider nur sehr selten unter Beweis stellen konnte“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen, „wir hoffen, dass er durch eine Luftveränderung wieder zu bester Gesundheit und alter Spielfreude finden wird. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“

Atman war 2017 als Königstransfer aus Brest (Weißrussland) nach Hannover ge­wech­selt. Der Spielmacher der russischen Nationalmannschaft sollte neben Morten Olsen das Recken-Spiel lenken und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Dazu kam es nie. Bei der WM 2017 verletzte er sich am Fuß, dann erneut in der Champions League im März 2017, als er noch für Brest gegen Flensburg spielte. Die Verletzung stellte sich als Mittelfußbruch heraus. Be­reits in Diensten der Recken folgte eine Adduktorenzerrung, kaum dass er wieder fit war. Beim Comeback im Pokalfinale im Mai brach die Verletzung in der Leistengegend sofort wieder auf. Gerade wieder genesen, folgte ein Bänderriss im Knöchel. Im Oktober 2018 zog er sich einen Muskelbündelriss in der Wade zu und fiel bis zur Winterpause aus. Bei der WM-Vorbereitung mit Russland verletzte er sich erneut am Fuß. Zuletzt fehlte Atman bei den Recken erneut wegen diverser Wehwehchen. Seine Krankenakte ist beispiellos. Trotz all der Rückschläge kämpfte er sich immer wieder heran. „Er hat einen einwandfreien Charakter“, lobt Christophersen.