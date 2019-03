Pavel Pogrebnyak: Ex-Bundesliga-Stürmer sorgt für Rassismus-Skandal in Russland

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Pavel Pogrebnyak steht in Russland am Pranger - der harte Vorwurf: Rassismus. Der frühere Profi des VfB Stuttgart muss sich sogar einen Rüffel von höchster Stelle gefallen lassen. Präsident Wladimir Putin hat über seinen Menschenrechtsberater ausrichten lassen, dass Pogrebnyaks Aussagen über farbige Spieler in der russischen Nationalmannschaft "nach Rassismus stinken" würden.

Was hatte Pogrebnyak gesagt? Der 35-Jährige, der von 2009 bis 2012 für die Stuttgarter in der Bundesliga und später auch für Fulham und Reading in der englischen Premier League aktiv war, hatte sich in einem Interview mit der Zeitung Komsomolskaya Pravda abfällig über den jüngsten Trend geäußert, nicht-russischen Spielern einen Pass sowie die Teilnahme an der Nationalmannschaft in Aussicht zu stellen - eine Meinung, die man haben kann, ohne dafür des Rassismus bezichtigt zu werden.